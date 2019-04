An(ge)dacht : Mehr als nur ein Ratschlag

Erkrath Bei all der Selbstoptimierung kommt es im Grunde doch nur auf eines an: Behüte dein Herz.

Der optimale Rat unseres Schöpfers lautet: Da gibt es einen Bereich deines Lebens, der von innen heraus gelebt wird. Dein Herz ist eine Art Schaltzentrale, die Kommandobrücke, das Zentrum, das die Entscheidungen trifft. Alles, was unser Leben beeinflusst, wird aus diesem Bereich heraus gesteuert. Deshalb muss es so intensiv geschützt werden. Wenn dein Leben optimal verlaufen soll, nimm diesen genialen Rat Gottes sowohl ernst als auch an. In unserem Leben scheinen wir so vielem einfach schutzlos ausgeliefert. Der Schutz des Herzens dagegen ist eine Anweisung, der wir Folge leisten können, für die wir selbst Verantwortung tragen. Wie wir Situationen annehmen, wie wir übereinander denken, was wir einander wünschen und wie wir aufeinander reagieren, da hat jeder mehr als nur ein Wörtchen mitzureden. In Anlehnung an ein bekanntes Zitat Martin Luthers akzeptiere ich für mein Leben: Ich kann nicht verhindern, was alles über mir kreist und an mich herangetragen wird – dass es sich in mir festsetzt, dort Nester baut und Nachwuchs ausbrütet, dazu bedarf es meiner Zustimmung. Und die erteile ich längst nicht jedem, weil ich halt nicht von allem möglichen beeinflusst werden möchte.