Protest in Mettmann : Jugendliche streiken für den Klimaschutz

Fridays for Future Demo in Wülfrath. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann (arue) Die „Fridays for future“-Bewegung erfasst nun auch Mettmann: Am Freitag, 29. November, wollen Schüler – wie zuletzt in Wülfrath (RP-Archivfoto: Stephan Köhlen) – auch in der Kreisstadt für mehr Klimaschutz protestieren.

Anlass ist das kürzlich auf Bundesebene beschlossene Klimapaket, das die Jugendlichen für unzureichend und eine „politische Bankrotterklärung“ halten. Sie fordern, es neu aufzuschnüren. Der Streik startet am Freitag, 29. November, um 15.30 Uhr an der Regiobahnhaltestelle Mettmann Zentrum. Jugendliche der „Fridays for future“-Bewegung wollen sich darüber hinaus auch an der „Bunten Mahnwache“ beteiligen, die am Sonntag, 24. November, von 10 bis 12 Uhr vor der Stadthalle läuft, während in ihrem Inneren die AfD tagt. Zur Teilnahme hatte unter anderem Heribert Klein (SPD) als Mitglied des Orga-Teams aufgerufen.

(arue)