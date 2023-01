Bauen in Mettmann 303 Mettmanner wollen die Stadthalle erhalten

In einem offenen Brief an Bürgermeisterin Sandra Pietschmann und den Stadtrat macht Englert deutlich: „Umbau und Umnutzung des Bestandsgebäudes müssten auf der Tagesordnung stehen, nicht der Abriss. Das hat auch der Landschaftsverband Rheinland (LVR) empfohlen. Die Landesdenkmalbehörde sieht in dem Gebäude ein „einzigartiges Werk der Architekturgeschichte“, positioniert sich „klar für den Erhalt der Stadthalle“ und regt zum „An- und Weiterbauen“ an.