Verkehr in Mettmann Am Düsselring gilt jetzt dauerhaft Tempo 30

Bislang galt das Tempolimit an der Adresse als gesetzt, um die Kinder auf dem Schulweg zu schützen. Tatsache ist aber auch: Nach dem Motto „Loch an Loch und hält doch“ besteht an der Adresse schon länger Sanierungs- und Umgestaltungsbedarf der Straße, insbesondere der Fahrbahndecke. Das wiederum ist ein kontrovers debattiertes Thema, denn die Anwohner hätten für die Sanierung selbst mit in ihr Portemonnaie greifen sollen. Das war 2018. Massiver Protest entstand, daraufhin gründete sich eine Bürgerinitiative, die dagegen protestierte, Mahnwachen vorm Düsseldorfer Landtag plus Demos inklusive.