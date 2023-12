Blotschenmarkt besuchen und Gutes tun Fotos für den guten Zweck

Würde das Wetter noch vorbildlichst mitspielen, also wenn es schneien würde, wäre der Blotschenmarkt in der Oberstadt zu abendlichen Stunden an Romantik nicht zu übertreffen. Aber auch ohne diese Kulisse ist der Markt um St. Lambertus ein Traum für sich. Selbst bei Regen ist er ein Ort für Verabredungen, um zusammen Zeit miteinander zu verbringen, Kinder aufs Karussell zu setzen und selbst einen heißen Glühwein zu genießen. Derzeit wird am Markt gemeinsam Hüttenzauber erlebt, Grünkohl als geliebter Magenwärmer genossen, hier werden Präsente ausgewählt und Besucher halten sich und andere zur Erinnerung an wunderbare Momente fotografisch fest. Wer Glück hat, erwischt für einen Schnappschuss sogar den Weihnachtsmann. Übrigens: Er residiert in Hütte 23.