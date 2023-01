Ökumenisches Angebot in Mettmann Gelungener Auftakt für die Winterkirche

Nicht nur die Besucherzahlen, sondern auch die servierte Suppe entpuppte sich laut Beate Meurer zu einem vollen Erfolg. „Die Suppe war sehr lecker, ich habe sie selbst gegessen“, betont sie. Gekocht und gestellt wird die warme Suppe vom Evangelischen Krankenhaus. In diesem Zusammenhang wichtig zu erwähnen: Jegliche Spenden, die Besucher in der Winterkirche lassen, fließen nicht in das Essen und dessen Bezahlung. „Diese Spenden fließen in Projekte der beteiligten Kirchengemeinden“, konkretisiert Meurer.