Kultur in Erkrath Mit Revue „Himmlische Zeiten“ ins neue Theaterjahr

Erkrath · Ein Fest des Lebens, der Freundschaft und der Musik – all das soll der Revue-Abend in Erkrath am 25. Januar bieten. Tickets dafür sind noch erhältlich.

18.01.2023, 12:07 Uhr

Unter dem Titel „Himmlische Zeiten“ findet in Erkrath ein Revue-Abend statt. Foto: MARTIN SIGMUND

Mit einer musikalischen Revue beginnt am Mittwoch, 25. Januar, das Erkrather Theaterjahr. Die Rede ist von „Himmlische Zeiten“, der Nachfolgerin von „Heiße Zeiten“ und „Höchste Zeit“, mit denen Angelika Mann, Heike Jonca, Bianca Karsten und Laura Leyh stets Bühnenerfolge feiern konnten. Besucher der musikalischen Zeitreise können sich auf legendäre Songs und Evergreens freuen, so die Ankündigung. Der Abend soll ein Fest des Lebens, der Freundschaft und der Musik werden. Vier Frauen treffen sich zu diesem Zweck auf der Privatstation einer Klinik. Auch wenn sie alle in einer Krise stecken, wird ihre Begegnung zu einer Hymne auf das Leben. Tickets für die Revue gibt es noch ab 16 Euro unter www.tickets.erkrath.de.

(hup)