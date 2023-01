Zusammenstoß in Erkrath 85 Jahre alter Beifahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Autounfall in Erkrath ist am Dienstag, 17. Januar, ein 85 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Gegen 12.20 Uhr fuhr eine 82-jährige Erkratherin mit ihrem Mann in ihrem Mercedes über die Straße „Kemperdick“ in Richtung Hilden. Als sie auf Höhe der alten Hildener Straße ihr Fahrzeug wenden wollte, missachtete sie nach derzeitigem Erkenntnisstand einen vorfahrtberechtigten 31-jährigen Erkrather, der dort mit seinem Mercedes Vito ebenfalls in Richtung Hilden unterwegs war.