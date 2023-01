Geselligkeit in Erkrath Die Feierabendmärkte gehen weiter

Für 2023 sind wieder sieben Feierabendmärkte unter der Markthalle und am Bavierplatz in Alt-Erkrath geplant, von April bis Oktober. Diese abendlichen Veranstaltungen, die es in umliegenden Städten schon länger, in Erkrath erst seit 2021 gibt, sind beliebt. Anders als bei den Wochenmärkten liegt ihr Schwerpunkt auf geselligem Beisammensein an Imbissständen, begleitet von Live-Musik. Das zieht Publikum an und belebt den Stadtteil.