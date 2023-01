Hallenhockey Herren-Team des MTHC verliert das Verfolgerduell

Mettmanner THC – ETB Schwarz-Weiß Essen (Frauen) 4:1 (3:0). Nach dem klaren Erfolg über den Oberliga-Zweiten war Kokan Stojanovic rundum zufrieden. „Mit diesem Sieg setzen wir in der ersten Hallensaison nach unserem Aufstieg in die Oberliga die gute Serie fort, haben vier von fünf Begegnungen gewonnen und mischen weiter in der Spitzengruppe mit“, erklärte der Teammanager der Mettmanner Hockey-Frauenmannschaft.