Ein Vorzeige-Projekt in Mettmann : Kleine Künstler bemalen triste Betonwand am Brücker Berg

Mettmann Das Gemeinschaftsprojekt mit geflüchteten Menschen ist erfolgreich fortgesetzt worden. Die meisten Passanten finden die Idee gut.

Dilan ist ganz in ihrem Element. Ganz vertieft malt die 12-Jährige an einer „9“, gestaltet sie schwungvoll und bunt, die drei anderen Ziffern 2,0 und 1 hat sie bereits fertig gestellt. „Wir schreiben doch auf jeden Abschnitt, den wir gestalten, die Jahreszahl, also muss hier 2019 stehen“, erklärt das Mädchen und taucht den Pinsel erneut in die hellblaue Farbe. Es tropft ein wenig, aber das macht gar nichts, der Boden ist großflächig abgedeckt: Gemeinsam mit elf anderen Kinder aus verschiedenen Nationen und den Mitarbeitern des IKZ verschönert Dilan auch dieses Jahr wieder einige Meter der langen Mauer am Brücker Berg. Sie war lange Zeit grau und trostlos und verdreckt. Die Stadt hat die gesamte Wand jetzt vor kurzem weiß getüncht, „so sah sie schon viel besser aus“, erklärt Mitarbeiterin Tamara Tabakovic-Halilovic, „wir haben nun den Teil, den wir jetzt bemalen, in mint grundiert, damit es noch frischer wirkt.“ Die Wand ist öffentlich, die meisten Fußgänger, Fahrradfahrer, Passanten, die in Richtung Zentrum oder von dort an diesem Samstagmittag vorbei kommen, bleiben erfreut stehen: Die bunten Schmetterlinge, das bunt geschriebene Wort „Freundschaft“, der schöne Baum, all das finden sie belebend, erfrischend, eine Fahrradfahrerin hält den Daumen anerkennend hoch, eine ältere Frau streichelt der vierjährigen Rieke, die im viel zu großen Malkittel einen Falterflügel in Gelb gestaltet, über den Kopf. „Na, du bist ja schon eine tolle Künstlerin“. Und doch gibt es auch die, die sich von den fröhlichen Wandbildern eher gestört fühlen. „Da war gerade eine Frau, die hat mich richtig angemotzt und hat geschimpft, dass wir das nicht machen sollen“, erzählt Dilan und wirkt dabei ein wenig verunsichert, aber Tamara hilft ihr dabei, auch Verständnis für diese Sicht der Dinge aufzubringen. „Nachdem die Wand ja bereits geweisst war, wurde sie, gerade von den älteren Anwohnern, als schön und ordentlich angesehen. Die Malereien wirken vielleicht ein wenig zu unruhig auf sie.“