Interview : Firmen und Azubis zusammenbringen

Im April nahmen die Ausbildungslotsen für den Kreis Mettmann ihre Arbeit in der IHK-Zweigstelle Velbert auf.

Als Ausbildungslotsen kümmern Sie sich nicht nur um die Unternehmen der Region, sondern auch um Jugendliche, die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind. Können Sie sich noch an Ihre eigene Orientierungslosigkeit in dieser Zeit erinnern?

MERTENS Ich wusste bereits in der Schulzeit, was ich wollte: Studieren und ins Ausland gehen. Schwieriger wurde es beim Start in den Job, was aber auch den Rahmenbedingungen geschuldet war. Ich bin mit meinem Mann nach Österreich gezogen und konnte dort mein Studium der Interkulturellen Kommunikation gar nicht richtig anwenden. Ich bin erst in den Einzelhandel gegangen, danach war ich als Vertretungslehrerin und Bewerbungscoach in Duisburg tätig. Heute weiß ich, dass sich nach Ausbildung oder Studium im Beruf immer wieder neue Türen öffnen.