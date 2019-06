Jubiläum : Blaulicht-Party beweist: Feuerwehr kann auch feiern

Mettmann (hba) Feuerwehrschläuche, Blaulichter, Pylone und rot-weißes Absperrband überall im „Golden K“ - eine echte Feuerwehr-Deko eben. Auf Bildschirmen werden Fotos von Übungen und Veranstaltungen übertragen.

„Wir sind ein Viererteam der Freiwilligen Feuerwehr und für die Planung des Abends zuständig“, erzählt Tim Guist, während er letzte Details mit Philipp Demelt, dem Eigentümer der Event-Location klärt. „Die Feuerwehr ist zu ihrem 150. Geburtstag mit der Idee, den Geburtstag hier zu feiern, an mich herangetreten“, erzählt Demelt. „Wir haben uns dann für eine Blaulicht-Party entschieden, an der auch Polizisten und Angehörige von Rettungsdiensten teilnehmen können. Vier Tage lang haben wir an der Deko gearbeitet.“ Gegen 21 Uhr kommen die ersten Gäste. DJ Florian DaMimmo animiert die Paare mit Schlagern zum Disco-Fox.