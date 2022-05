Schwimmen und Sonnenbad in Mettmann : Naturfreibad soll Pfingsten öffnen

An pfingsten soll das Naturfreibad Mettmann öffnen. Foto: Stadt Mettmann

Mettmann An Tagen wie diesen sind die Temperaturen, auch wegen des strammen Windes, natürlich noch nicht so, dass schattenspendende Plätze oder Abkühlung im kühlen Nass händeringend gesucht wird. Damit aber in den Hitzemonaten alles für genau diese Ansprüche parat ist, laufen die Vorbereitungen für die Freibadsaison.

Mettmann Dass das Wetter voraussichtlich in den kommenden Tagen noch nicht badetauglich ist, lässt Frank Fitsch, Betriebsleiter der Mettmanner Bäder, etwas sorgenfreier dreinblicken. Der geplante Eröffnungstermin des Bades, der 26. Mai, kann nämlich nicht gehalten werden. Stattdessen soll die Freibadsaison – wenn bis dahin alles glatt läuft und das Wetter mitspielt – zu Pfingsten gestartet werden.

Die Zeitplanung über den Haufen geworfen hat ein defekter Frequenzumwandler. „Dadurch konnten die Pumpen nur mit einer Minderleistung laufen“, erklärt Frank Fitsch. Hinzu kamen Lieferschwierigkeiten für die dringend benötigten Ersatzteile. „Weil die Pumpen nicht ordentlich laufen und wir das Wasser nur mit einer Minderleistung umwälzen konnten, kam es wegen des hohen Phosphatgehalts im Brunnenwasser, mit dem das Becken gefüllt wird, zu einer starken Algenblüte.“ Darin mag natürlich keine Badenixe und kein Wassermann schwimmen.

„Nachdem die Pumpen aber wieder einwandfrei laufen und wir nicht mehr so viel Frischwasser ins Becken pumpen müssen, ist die Algenblüte vorbei und das Wasser inzwischen wieder glasklar.“ berichtet der Betriebsleiter. Die Biologie hat sich entwickelt und die natürlichen Klärbecken (Geomatrix) funktionieren einwandfrei.

Nach den technischen Problemen kommen nun noch personelle Probleme hinzu. Drei Mitarbeiter aus dem Bäderbereich sind krankheitsbedingt ausgefallen. „Einen Parallelbetrieb von Hallen- und Naturfreibad könnten wir mit dem restlichen Personal gar nicht stemmen“, erklärt der Betriebsleiter.