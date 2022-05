Sport in Rommerskirchen : Trotz Corona lernten 630 Kinder 2021 schwimmen

Rommerskirchen Obwohl das Sonnenbad seine Öffnungszeiten zum Teil stark einschränken musste, wird es in der Gemeinde keine „Nichtschwimmer-Jahrgänge“ geben.

Nein, güstig waren die Rahmenbedingunge für den Betrieb des Rommerskirchener Sonnenbades im vergangenen Jahr wahrlich nicht. Die Coronapandemie führte immer wieder zu notwendigen Schließungen, zudem standen einige Umbauarbeiten in der Sportstätte an. Umso erstaunlicher ist, was Gemeindesprecherin Ilka Rasch auf Anfrage unserer Redaktion mitteilen konnte: „2021 haben 630 Kinder im Rahmen der Anfängerkurse im Sonnenbad schwimmen gelernt.“ Ganze Jahrgänge, die als Nichtschwimmer die Grundschulen in Richtung weiterführende Schulen verlassen werden wie das in vielen anderen Städten der Fall ist, wird es in der Gemeinde somit nicht geben.