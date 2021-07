Kultur in Mettmann : Neandermahl des Frauennetzwerks

Bürgermeisterin Sandra Pietschmann leitet das just gegründete Netzwerk kulturinteressierter Frauen. Das „Neandermahl“ ist der erste gemeinsame Event. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann 35 Tische sollen auf dem Marktplatz vor St. Lambertus aufgestellt werden. Dazu gibt es Jazz. Essen, Trinken und gute Laune müssen die Teilnehmenden mitbringen.

Am Samstag, 7. August, sollen auf Einladung des neuen Frauennetzwerks die Picknickkörbe gepackt werden. Auf dem Marktplatz ist ein „Neandermahl“ geplant. 35 Tische sollen rund um St. Lambertus aufgestellt. Alle Bürger seien eingeladen, in lockerer Runde mit Freunden und Bekannten auf dem Marktplatz zu sitzen und in gemeinsam den Abend zu genießen. Speisen und Getränke und die Tischdeko müssen selbst mitgebracht werden. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr und endet um 22 Uhr. Musikalisch begleitet wird der Abend von der Düsseldorfer Band „Jazzophine – Jazz erleben“.

Die Tische für je acht Personen können zum Preis von 25 Euro pro Tisch ab sofort unter der E-Mail frauennetzwerk@mettmann.de reserviert werden. Bei der Anmeldung gilt: „Wer zuerst kommt, ma(h)lt zuerst – die Tische werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben“, heißt es in einer Ankündigung der Stadt. In der Antwortmail wird dann die Kontonummer zum Bezahlen der Reservierungsgebühr mitgeteilt.

Laut aktueller Corona-Schutzverordnung müssen diejenigen, die an der Veranstaltung teilnehmen möchten, entweder zweimal geimpft (Impfung ist 15 Tage her) oder genesen sein (seit max. sechs Monaten). Ansonsten muss ein negativer Corona-Schnelltest vorgelegt werden, der nicht älter als 48 Stunden ist. Bei einer kurzfristigen Absage wegen schlechten Wetters oder zu hoher Corona-Infektionszahlen oder der Absage durch die Angemeldeten selbst wird der eingezahlte Geldbetrag nicht erstattet, sondern an eine gemeinnützige Organisation in Mettmann gespendet.

Ende April wurde das Frauennetzwerk Mettmann gegründet. Im Juni traf sich dann eine Gruppe kulturinteressierter Frauen unter Leitung von Bürgermeisterin Sandra Pietschmann per Zoom-Call. Es entstand die Idee, das Projekt „Neandermahl“ auf dem Marktplatz noch in diesem Sommer umzusetzen. In Zusammenarbeit mit der Stadt Mettmann und der Werbegemeinschaft Mettmann-Impulse konnte die Veranstaltung anschließend kurzfristig organisiert werden. Unterstützt wird die Veranstaltung auch von der Feuerwehr Mettmann und Mettmann Sport.

(dne)