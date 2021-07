Politik in Mettmann : Initiative: Später Ratstermin nimmt Realschule alle Chancen

Mettmann Raschere Sondersitzung zum Ratsbürgerentscheid würde der Stadt helfen, 60.000 Euro einzusparen. Offener Brief an Bürgermeisterin und Parteien.

Die Bürgerinitiative zum Erhalt der Carl-Fuhlrott-Realschule hat einen Pferdefuß an der Terminplanung für die außerordentliche Ratssitzung entdeckt. Sollte sie wirklich erst am 9. September stattfinden, wie von Bürgermeisterin Sandra Pietschmann und den Vorsitzenden der Fraktionen terminiert, wäre dies in jedem Fall für die Realschule zu spät. Selbst wenn eine Zwei-Drittel-Mehrheit des Rates für einen Ratsbürgerentscheid votieren würde, könnte dieser erst im November stattfinden. Damit wäre der Realschule im zweiten Jahr hintereinander die Möglichkeit genommen, sich neben den weiteren weiterführenden Schulen in Mettmann zu präsentieren, befürchtet die Inititiave. Und ein geordnetes Anmeldeverfahren für die Realschule im Frühjahr 2022 wäre nicht darstellbar – heißt es in einem offenen Brief an Bürgermeisterin und Fraktionsvorsitzende.