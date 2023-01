Karneval in Mettmann Das ist beim Kamelle-Werfen erlaubt

Kommen auf Vereine und Karnevalsumzüge anderer Städte gestiegene Kosten beim Wurfmaterial hinzu und sorgen für Herausforderungen – der Preis für Popcorn ist in diesem Jahr besonders hoch – sind die Zugteilnehmer in Mettmann fein raus. Unter dem Motto „Nix is wie et wor, äver wir sin widder do!“ zieht der Zug mit gut gefüllter Vereinskasse. Denn im vergangenen Jahr wurde der FKK mit dem vom Land NRW ausgelobten Heimatpreis bedacht. Einem „Meilenstein“, wie Jens-Christian Holtgreve aus dem FKK-Vorstand sagt. „Wir sind ein gemeinnütziger Verein, alle 250 Mitglieder und die neun Vorstandkollegen engagieren sich ehrenamtlich. Was wir machen, machen wir mit Herzblut und Leidenschaft – nicht für uns, sondern für die Mettmanner.“ Und weil das FKK nicht ein Karnevalsverein mit Prunksitzung oder anderem Tamtam ist, sondern mit genau einem Event am Karnevalssamstag, soll die Gemeinnützigkeit direkt ins Karnevalsvergnügen münden. So werden die im Lindwurm namens Karnevalsumzug Mitziehenden finanziell unterstützt. „Wir freuen uns über weitere Anmeldungen, es ist noch Platz im Zug“, animiert André Clasen Kinder aus Kindergärten und Grundschulen ebenso wie weiterführenden Schulen. Bislang gibt es fünf große Wagen plus jede Menge Fußleute, „wir freuen uns über weitere Anmeldungen“. Wie das geht, ist kinderleicht auf der FKK-Homepage beschrieben, entsprechende Formulare sind als Downloads hinterlegt. „Wenn sich weitere Wagen anmelden möchten, brauchen wir den Führerschein des Fahrers.“