Böse Überraschung in Wülfrath Im Baubetriebshof wurde eingebrochen

Der Umfang des Schadens, den unbekannte Täter bei einem Einbruch in das Gebäude des städtischen Baubetriebshofs in Wülfrath verursachten, ist noch nicht genau abzuschätzen. Zwischen 16.45 Uhr am Montag, 30. Januar, und 5.40 Uhr am Dienstag, 31. Januar, drangen die Einbrecher in das Gebäude an der Wilhelmstraße ein. Die Polizei ermittelt nun. Gestohlen wurden nach ersten Erkenntnissen Werkzeuge und Handmaschinen sowie Dienstkleidung. Es wurden Schäden an Türen und Fenstern sowie im Gebäude verursacht. Die Polizei wurde direkt nach Entdecken des Einbruchs am frühen Dienstagmorgen alarmiert und traf kurz nach der Meldung vor Ort ein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei an jeder Polizeistation oder telefonisch unter 02058 92006180 sowie 02104 9828101 entgegen.