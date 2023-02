Älter werden im Kreis Mettmann Fotowettbewerb lobt 19.000 Euro aus

Fotos können im Wettbewerb in den folgenden vier Kategorien eingereicht werden: „Das bin ich. Individuell im Alter“, „Aktiv und engagiert bis ins hohe Alter“, Licht und Schatten. Herausforderungen im Alter“ sowie „Gemeinsam geht was. Jung und Alt im Austausch“. Der Wettbewerb richtet sich sowohl an Profis als auch an Amateure. Teilnahmeschluss für alle ist der 21. Mai 2023.