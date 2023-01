Glafaser in Wülfrath Breitbandausbau im Gewerbegebiet startet

Schnelles Internet wird zunehmend immer wichtiger als Standortfaktor – auch für Unternehmen. Umso wichtiger ist der Breitbandausbau und Glasfaseranschluss auch in Gewerbe- und Industriegebieten. In dieser Woche fällt der Startschuss für den Ausbau an der Fliethe, Nord-Erbach und Kocherscheidt. Die Firma Epcan aus Vreden wird dort im Rahmen der Breitbandförderung von Bund und Land bis zum Juli 2023 rund 240 Gewerbeadressen anbinden. Hierzu werden 20 Kilometer Tiefbau zurückgelegt, wobei 54 Kilometer Leerrohre verlegt werden. Darin werden insgesamt rund 84 Kilometer Glasfaser eingeblasen. Insgesamt beträgt die „Wirtschaftlichkeitslückenförderung“ 1,56 Millionen Euro.