Spendenaktion in Mettmann Benefizkonzert zugunsten des Kinderschutzbundes

Festliche Anlässe sind gerne mit der Frage nach einem passenden Geschenk verbunden. Weil Antje Rauh in der kommenden Woche Geburtstag feiert, hat sich die nebenamtliche C-Kirchenmusikerin überlegt, was sie anstelle von Blumen und Präsenten gerne Sinnvolles hätte. „Ich habe beschlossen, statt einer Party oder Feier ein Benefizkonzert für den Kinderschutzbund Mettmann auszurichten“, erzählt die Kirchenmusikerin, die in der Gemeinde Sankt Lambertus aktiv ist.