Nach Elternbefragung in Mettmann : Grüne: Gesamtschule jetzt zügig voranbringen

Nach Elternbefragung in Mettmann

Die Realschule in Mettmann ist als Standort für eine mögliche Gesamtschule im Gespräch. Foto: Alexandra Rüttgen

Mettmann Grüne zeigen sich begeistert vom Ergebnis der Elternbefragung. Nun müsse die Verwaltung den bekundeten Elternwillen möglichst zielstrebig umsetzen.

Mehr als 100 Mütter und Väter haben sich bei der Elternbefragung der Grundschul-Dritt- und Viertklässler positiv zur Anmeldung an einer Gesamtschule geäußert. „Damit ist ein wichtiger Schritt zur Einrichtung dieser Schulform in Mettmann gelungen“, zeigen sich die Grünen begeistert vom Ergebnis der Elternbefragung. „Die Einrichtung einer Gesamtschule ist seit vielen Jahren eines unserer wichtigsten politischen Ziele hier vor Ort“, betonte Fraktionssprecher Nils Lessing. „Dass sich so viele Eltern trotz des kurzen Abstimmungszeitraumes und einiger organisatorischer Probleme für die Gesamtschule ausgesprochen haben, stimmt uns sehr positiv für die bevorstehende Anmeldungsphase.“ Einen besonderen Beitrag hat nach Lessings Worten die Bürgerinitiative mit ihrem Engagement geleistet.