Tiefgarage Neanderstraße : „Chori-Feen“ proben auf Parkdeck 3

Mettmann Das Parkhaus an der Neanderstraße ist nicht unbedingt für seine Sauberkeit bekannt. Das ändert sich gerade, denn seit Mai gibt es einen neuen Betreiber. Der hat einem Chor ein Parkdeck zum Proben überlassen.

Ein E-Piano war hergeschafft worden, die Chormitglieder sangen sich unter Backes’ Regie ein, und von draußen konnten Passanten dem Lied „Look at the World“ lauschen. Manch einer verlangsamte seine Schritte und verharrte möglicherweise einen kurzen Augenblick wehmütig in Gedanken an Zeiten, in denen man mehr von der Welt sehen konnte als jetzt. Die Akustik auf Parkdeck 3 war verblüffend gut, und die strahlenden Gesichter der „Chori-Feen“, wie sich die rund 25 Sängerinnen nennen, ließen erkennen: Endlich wieder singen!