Kaarster Eltern sind verzweifelt : Grüne stellen Fragen zu Personalproblemen in Kitas

Kaarst Im Nachgang der letzten Ratssitzung haben die Kaarster Grünen in ihrer Geschäftsstelle auf der Martinusstraße mit Eltern über die Personalprobleme in den Kindergärten gesprochen.

Auf der letzten Ratssitzung der laufenden Legislatur hatten sich einige Eltern über die Personalsituation in den Kaarster Kindertagesstätten beschwert. „Wir würden uns über Hilfe freuen. Es fehlen zwölf Vollzeitstellen, da sind kranke Erzieherinnen noch nicht mitbedacht. Der Winter steht bevor, wir sind verzweifelt“, sagte Verena Hallwaß stellvertretend für die anwesenden Eltern. In der Kita Alte Heerstraße habe es zweimal einen Aushang am schwarzen Brett gegeben mit der Bitte, die Kinder zu Hause zu betreuen, weil eine adäquate Betreuung nicht mehr gewährleistet werden könne. „Wir wissen nicht, was wir noch machen können“, so Hallwaß weiter, die sich eine kurzfristige Lösung wünscht.