Premiere an Schule in Dormagen : Gesamtschule zeichnet Preisträger von Corona-Kunstprojekt aus

BvS-Direktorin Andrea Hurtz (5. v. r.) bei der Preisverleihung auf dem Schulhof. Foto: BvS

Nievenheim ,,Auf meiner einsame Insel – Stay at home & be creative“ – so lautete der Aufruf des Corona-Kunstwettbewerbs, den die Bertha-von-Suttner-Gesamtschule während des Lockdowns an ihre Schülerschaft richtete.

Fünfzehn Preisträgerinnen und –träger wurden jetzt für ihre außergewöhnlichen Werke ausgezeichnet, die sie in dieser Zeit geschaffen haben. Schulleiterin Andrea Hurtz äußerte sich voller Stolz über dieses Projekt und dass erstmals ein solcher Preis an der Schule ausgelobt worden ist.

„In den Sparten Mixed Media, Bildhauerei, Zeichnung, Malerei und Fotografie haben die jungen Künstlerinnen und Künstler viele originelle und sehr kreative Werke geschaffen und eingereicht“, sagte Andrea Hurtz. Sie haben mit dem gearbeitet, was sie zu Hause zur Verfügung hatten, neben erzählerischen Lego-Skulpturen sind Insellandschaften aus Fruchtgummi, Farbexperiment auf Karton, Text-Bild-Collagen und zahlreiche andere Visionen vom Inseldasein entstanden. Auch Landschaft und Natur waren Inspirationsquelle für beeindruckende Malereien und fotografische Werke.

Einige Wettbewerbsteilnehmer nutzten die Zeit zuhause und haben „hervorragende fantasievolle und künstlerisch anspruchsvolle Zeichnungen geschaffen“. Das sollte auch belohnt werden: Alle Gewinnerinnen und Gewinner des Kunstwettbewerbs konnten sich durch die großzügige Unterstützung des Fördervereins über schöne Sachpreise freuen.

Zu den Preisträgern in den folgenden Kategorien gehören: Mixed Media: Nisa Komer; Bildhauerei: Leonard Gussone; Zeichnung: Mia Bartz; Malerei: Rafaela Hoffmann; Fotografie: Miriam Schneider. Weiterhin ausgezeichnet wurden auch Lara Tschida, Linus Rudolph, Vanessa Palt, Marie Schwabach, Leticia Zito, Kaolina Wirtz-Dürlich, Emelie Hold, Zara Stalter.