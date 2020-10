Kostenpflichtiger Inhalt: Bau der Schulen in Kleve hat begonnen : Bald eine ganz neue Schule

Die Gesamtschule am Forstgarten. Aus der Vogelperspektive sieht man die umfangreichen Baumaßnahmen für den künftigen Standort. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Nach langem Hin und Her im Vorfeld gehen jetzt die Bauarbeiten an der Gesamtschulen am Forstgarten zügig voran. Bis 2022 sollen die neuen Trakte an der Eichenallee fertig werden. Mehr als 40 Millionen Euro werden hier investiert.