Befragung der Mütter und Väter in Mettmann : Ausreichend Eltern-Stimmen für eine Gesamtschule

Mettmann Die Anstrengungen zur Gründung einer Gesamtschule in Mettmann können fortgesetzt werden.

Die vom 18. bis 28. September durchgeführte Elternbefragung an den Grundschulen ergab eine ausreichende Anzahl an zustimmend zu wertenden Rückläufen, informierte die Stadt am Mittwoch. Damit wird die Verwaltung die im Rahmen des Gründungsprozesses weiter vorgesehenen Verfahrensschritte durchführen, so Marko Sucic, Dezernent für Bildung, Jugend und Soziales. Das ist zunächst eine Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport am 29. Oktober und daran anknüpfend die Sitzung des Rates der Stadt Mettmann am 3. November. Dies ist Voraussetzung, um Ende November einen Antrag auf die Einrichtung einer Gesamtschule bei der Bezirksregierung stellen zu können.