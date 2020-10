Immer mehr Corona-Infizierte im Kreis Mettmann : Inzidenz steigt auf 26,4

171 Infizierte meldet das Gesundheitsamt am Donnerstag für den Kreis Mettmann – 20 mehr als am Mittwoch. Die Inzidenz steigt weiter an.

Die Zahl der nachweislich an Corona infizierten Menschen steigt weiter an. Nachdem das Gesundheitsamt am Mittwoch von 151 Betroffenen sprach, meldete es für Donnertag 171, davon in Erkrath 18, in Haan 13 (+3), in Heiligenhaus 4 (+1), in Hilden 20 (+2), in Langenfeld 34 (+6), in Mettmann 15 (+1), in Monheim 15 (+1), in Ratingen 26 (+4), in Velbert 23 (+2) und in Wülfrath 3. „Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der Infizierten nicht den tatsächlichen Sachstand widerspiegelt, da nicht getestete bzw. unentdeckte Infizierte eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden“, erklärte eine Kreissprecherin.