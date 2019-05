Mettmann : Die Feuerwehr demonstriert ihr Können

Auch die Drehleiter mit 23 Metern Rettungshöhe wurde bei der Übung auf der Straße Am Königshof ausgefahren. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Beeindruckend – bei der großen Schauübung zeigen die Mettmanner Retter, wie sie Menschen aus Notlagen befreien.

Ein sechsjähriger Junge ist ganz mutig und setzt pünktlich um 11 Uhr einen Notruf ab: In Mettmann, auf der Straße „Am Königshof“ hat ein Auto einen Bagger gerammt. Das berichtet er der Leitstelle am Telefon. Schon nach wenigen Minuten halten ein Löschfahrzeug, ein Rüstwagen und ein Rettungswagen vor dem Mehrgenerationenhaus. Die Schaufel eines Baggers steckt in der Motorhaube eines Opel Corsa.