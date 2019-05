Fußball : 1. FCW stellt sich neu auf – wieder einmal

WÜLFRATH Noch zwei Spieltage sind in der Fußball-Bezirksliga zu absolvieren, doch der Fokus der Wülfrather Verantwortlichen liegt längst auf der nächsten Saison. Dann soll es mit der Rückkehr in die Landesliga endlich klappen.

Massenberg machte sich die Suche nach einem Nachfolger von Dünn nicht leicht. Letztlich gab sein Wunschtrainer Sebastian Saufhaus seine Zusagen und unterschrieb zunächst bis zum Ende der Spielzeit 2019/2020. Der A-Lizenztrainer und Lehrer am Berufskolleg soll es nun beim FCW richten. Er hatte sich nach seiner Amtsübernahme sicher mehr ausgerechnet als einen Platz im Niemandsland der Tabelle. Wer ihn ein wenig kennt, weiß, dass er die mehr als enttäuschende Spielzeit recht schnell abhakt und seinen Fokus auf die kommende Saison richtet. Erst jetzt kann Saufhaus in Absprache mit Michael Massenberg den Kader für die kommende Spielzeit so zusammenstellen, dass die Fußballer sowohl menschlich als auch spielerisch zusammenpassen.

Zunächst hat der FCW aber noch zwei Begegnungen in der laufenden Spielzeit zu absolvieren. Da steht zunächst die Partie bei dem auf einem Abstiegsplatz stehenden SC Radevormwald an (Sonntag, 15 Uhr). „Rade hat zuletzt das Kellerduell beim SC Sonnborn gewonnen und damit direkten Anschluss an den Relegationsplatz bekommen. Die werden alles daran setzen, auch uns zu schlagen“, rechnet Saufhaus mit einen hochmotivieren Gegner. Vorgezogen wurde übrigens die Begegnung des 1. FC Wülfrath am letzten Spieltag. Da erwartet der FCW bereits am Freitag, 31. Mai, um 20 Uhr den ASV Wuppertal am Erbacher Berg.