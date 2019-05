Polizei erbittet Hinweise : Täter stehlen Ladegeräte für Golf-Carts

Der Mettmanner Polizei liegen bisher noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib des oder der Täter vor. Foto: Polizei Mettmann/Polizeig Mettmann

Mettmann (cz) In den vergangenen Wochen haben Unbekannte von Golfplätzen in Mettmann, Haan und von einem Firmengelände in Mettmann elektrobetriebene Golf-Carts beziehungsweise Club-Carts gestohlen. In der Nacht zum Donnerstag haben Täter jetzt Zubehör für Golf-Carts vom Golfplatz in Obschwarzbach gestohlen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken