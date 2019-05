Sportlerehrung : Landrat ehrt Beecker für sein Lebenswerk

Kreis Mettmann Thomas Hendele zeichnet Sportler und Ehrenamtler im Kreis Mettmann aus. Dabei beeindruckt erneut die Vielfalt der Sportarten.

Thomas Hendele weiß aus eigener Erfahrung, wie viel Schweiß bei Sportlern fließt, ehe sich der Erfolg einstellt. Denn noch heute ist der Landrat des Kreises Mettmann regelmäßig im Fitnessstudio anzutreffen, um den Körper gesund zu halten. Die Affinität zum Sport ist zweifellos vorhanden, und deshalb gehört die Sportlerehrung im Kreis Mettmann zu jenen Aufgaben, die der Landrat gerne wahrnimmt. In diesem Jahr lud er erneut in den Lokschuppen in Erkrath, um jene Aktive zu würdigen, die in 2018 herausragende Leistungen vollbrachten. Doch Hendele vergaß auch nicht, das Ehrenamt in den Vereinen hervorzuheben. „Dieses Engagement ist ein wichtiger Baustein – ohne Ehrenamtler wäre das breite Sportangebot im Kreis Mettmann nicht möglich“, sagt er und betont: „Die Verbindung aller Gesellschaftschichten und Nationalitäten innerhalb unserer Sportvereine sowie die Erfolge sportlicher Vorbilder bilden die Basis für die erzielten und zukünftigen sportlichen Höchstleistungen.“