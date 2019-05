Triathlon : Team der Hildener AT sammelt erste Punkte in der Oberliga

Daniel Ignatz (v.l.), Mark Geilenberg, Volker Siepe und Peter Handwerker starten in der Oberliga. Foto: Hildener AT

Hilden Für die Triathleten der Hildener AT hat die Saison begonnen. In Gütersloh absolvierte die Herrenmannschaft mit zwei neuen Athleten den ersten Wettkampf in der Oberliga. Das Ziel ist der Klassenerhalt.

Einen ersten Schritt machte das HAT-Quartett mit Kapitän Voker Siepe, Mark Geilenberg, Peter Handwerk und Daniel Ignatz mit dem zwölften Platz im Auftakt-Wettkampf. Die Basis legten Siepe, der auf dem Rad die drittschnellste Zeit im gesamten Feld erreichte, und Geilenberg, der auf seiner 40-Kilometer-Runde unter einer Stunde blieb. Beide Sportler profitieren derzeit vom intensiven Training für den Ironman in Frankfurt und Hamburg.