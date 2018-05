Kreis Mettmann: Fit mit Fahrrad und Pedelec

Kreis Mettmann Wegen großer Nachfrage: Kreisverkehrswacht bietet zusätzliche Kurse an.

15. Juni, 16 - 20 Uhr, in Langenfeld auf dem Gelände der Förderschule, Fahlerweg 17. 23. Juni, 10 - 14 Uhr, in Monheim auf dem Gelände der Förderschule, Krischerstraße 31. 14. Juli, 10 - 14 Uhr, in Mettmann auf dem Parkplatz des Kreishauses, Düsseldorfer Straße 26. 1. Juli, 10 - 14 Uhr, in Hilden (genauer Ort steht noch nicht fest) Die Mitarbeiter der Kreisverkehrswacht erklären die Unterschiede zwischen den einzelnen Techniken und Antriebssystemen, zeigen, wie man Pedelecs richtig einstellt und machen praktischen Übungen mit den Kursteilnehmern, damit sie ihr Pedelec besser kennen- und beherrschen lernen.