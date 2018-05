Kreis Mettmann : Kreisverkehrswacht bietet zusätzliche Pedelec-Kurse an

Kreisverkehrswacht bietet zusätzliche Pedelec-Kurse an

Kreis Mettmann Insgesamt 22 Teilnehmer haben inzwischen erfolgreich die ersten Pedelec-Kurse absolviert, alle hatten viel Spaß und konnten wertvolle Anregungen mitnehmen. Wegen der großen Nachfrage bietet die Kreisverkehrswacht Mettmann jetzt weitere Kurse an. Hier die Termine:

9. Juni, 10 - 14 Uhr, in Mettmann auf dem Parkplatz des Kreishauses, Düsseldorfer Str. 26

15. Juni, 16 - 20 Uhr, in Langenfeld auf dem Gelände der Förderschule, Fahlerweg 17 23. Juni, 10 - 14 Uhr, in Monheim auf dem Gelände der Förderschule, Krischerstr. 31 14. Juli, 10 - 14 Uhr, in Mettmann auf dem Parkplatz des Kreishauses, Düsseldorfer Str. 26