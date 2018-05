Lokalsport: Baumberg versaut sich die Abschiedsparty

Zuschauer: Ali Can Ilbay und die Baumberger hatten sich das letzte Heimspiel anders vorgestellt - und letztlich nichts in der Hand. Foto: Ralph Matzerath

Monheim Der Fußball-Oberligist verlor sein letztes Heimspiel in deser Saison nach einer 3:1-Führung gegen den VfB Speldorf noch mit 3:4.

Ausgerechnet auf der Zielgeraden der Saison scheint sich der Fußball-Oberligist SF Baumberg (SFB) untreu zu werden. Nach zum Teil überragenden Leistungen in den Monaten Oktober bis Dezember 2017 und Februar/März 2018 stehen plötzlich sechs Niederlagen aus den vergangenen neun Spielen auf dem Konto - und die Muster wiederholen sich. Zuletzt gab es mit dem 3:4 beim Ersten SV Straelen eine Pleite aus der Kategorie unnötig. Trotz großer personeller Probleme und des hoch eingeschätzten Gegners wäre viel mehr drin gewesen. Gestern erwischte es die Sportfreunde im letzten Heimspiel der Saison wieder unnötig, denn es gab gegen den VfB Speldorf ein weiteres 3:4 (2:1). Der Tabellenvierte versaute sich ganz alleine die erhoffte Abschiedsparty. Vor dem Anpfiff hatte der Verein seine Cheftrainer Salah El Halimi (hört aus privaten Gründen auf), Torwart-Trainer Marco Ketelaer (berufliche Gründe), Miguel Lopez Torres (zur TS Struck), Kisolo Deo Biskup (TuS Erndtebrück) und Antonio Vella (künftiger Verein noch unbekannt) verabschiedet. Es gab Blumen - und später weitere Geschenke. Die machten die Hausherren allerdings dem VfB.

Baumberg hielt sich zunächst sehr vornehm zurück. Auch beim 0:1 (13.) durch Alexandros Armen war das so, denn niemand griff entschlossen ein. Als SFB-Keeper Daniel Schwabke gegen Speldorfs Dennis Terwiel zur Ecke abwehrte, waren die Gastgeber immer noch nicht wach. Zwei Szenen taugten dann als Weckruf. Erst verpassten Robin Hömig und Aleksandar Bojkovski (aus den eigenen A-Junioren) den Ausgleich (27.), den kurz darauf (28.) Miguel Lopez Torres erzielt zu haben glaubte - weil er der Meinung war, der Ball habe in vollem Umfang die Linie überschritten. Der Unparteiische gab den Treffer dennoch nicht und Baumberg nahm plötzlich am Spiel teil.