Langenfeld: Spritziges Vergnügen in Richrath

Langenfeld Die Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr informierte beim Familienfest.

Die Löschgruppe Richrath der Freiwilligen Feuerwehr hat am Wochenende bei einem Familienfest über ihre Arbeit informiert. Leiter Jan Wiesmann und sein Stellvertreter Tobias Moses hatten gemeinsam mit dem übrigen Team ein abwechslungsreiches Programm gestaltet. Ein Löschfahrzeug war bereits am Samstag vor der Kirche St. Martin zu besichtigen. Beim Fest am gestrigen Sonntag auf dem Schützenplatz wurden mehrere Feuerwehrfahrzeuge vorgestellt. Zudem zeigte die Jugendfeuerwehr ihr Können in einer gemeinsamen Übung mit der Löschgruppe Richrath. An einer Brandsimulationsanlage konnten Festbesucher den Einsatz von Feuerlöschern üben.