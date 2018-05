Mettmann: Jetzt anmelden für die 15. Mettmanner Kunstmeile

Mettmann In diesem Jahr wird die 15. Mettmanner Kunstmeile wieder zusammen mit dem Weinfest, das rund um die Lambertus-Kirche stattfindet, veranstaltet.

Am Sonntag, 8. Juli, von 11 bis 18 Uhr, steht die Innenstadt - von der Königshof-Galerie über die Straße Am Königshof, die Freiheitstraße bis hin zum Lavalplatz - wieder ganz im Zeichen von Kunst und Kultur. Künstlern wird die Möglichkeit geboten, sich mit ihren Arbeiten zu präsentieren. Sie können am eigenen Stand arbeiten, ihre Werke verkaufen, Kontakte knüpfen oder einen Workshop anbieten.