Mettmann: Chor-ME singt vor Senioren im Caritas-Altenstift

Mettmann

Anlässlich des Gesundheitstages der Caritas im Altenstift Schumannstraße in Mettmann trat der Chor-ME unter der Leitung von Sabine Hausner (www.stimmatelier.de) jetzt zum ersten Mal vor Publikum auf. Der Chor mit den 111 Stimmen wurde Anfang des Jahres gegründet und trug vier Lieder vor, teils sogar mehrstimmig und auch im Kanon. Den Frauen und Männern sah man die Begeisterung beim Singen an, viele von ihnen singen erstmalig in einem Chor. Bei diesem Auftritt im Freien bei strahlendem Sonnenschein war ungefähr die Hälfte der Teilnehmer mit von der Partie.