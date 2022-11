Welttag der Armen : Mettmanner Caritas-Beratung zu Energie und Schulden

Anlässlich des Welttag der Armen lädt die Caritas Montag zur „Suppenküche“ in ihren Tagestreff an der Lutterbecker Straße 31. Foto: Caritas

Mettmann Im Fokus stehen am Montag, dem Welttag der Armen, die Energie- und Schuldnerberatung. Zahlreiche Mettmanner haben Sorgen, ihre Strom- und Gasrechnung nicht mehr bezahlen zu können.

Gedenktage gibt es viele, der Welttag der Armen am kommenden Montag ist einer davon. Die Caritas Mettmann möchte alle Bürger auf ihre Angebote aufmerksam machen und lädt zwischen 12 und 14 Uhr an der Lutterbeckerstraße 31 zur Suppenküche ein.

Vor allem in finanziell ohnehin belasteten Haushalten drohen dramatische Abstürze, die in die sogenannte Schuldenfalle führen können. Von der Verschuldung in die Überschuldung ist es manchmal bloß ein kurzer Weg. Darauf macht die Caritas-Schuldnerberatung immer wieder aufmerksam. Sie fordert ein Recht auf Schuldnerberatung für alle und einen Ausbau der Schuldner- und Insolvenzberatung. Vor allem mit Blick auf die hohen Nachzahlungen bei den Stromkosten befürchtet die Caritas das Schlimmste. Oft seien es persönliche Krisen, die die Menschen in finanzielle Notlagen brächten: „Brüche, Trennungen, Scheidungen“, wissen die Fachleute. Und: Wer erstmal in der Kreide steht, kommt in Zeiten wie diesen noch schlechter aus den Schulden heraus. Sich rechtzeitig beraten zu lassen, verhindert oft das Schlimmste.