Mettmann : Schüler gestalten Design für Spielzeug-Dino

Mettmann Die Schüler des Berufskollegs Neandertal in Mettmann waren wieder in der Kindheit angekommen: Bei einem Kundentermin im Spielwarenladen "Holzwürmchen" von Wolfgang Müllenmeister in Wermelskirchen konnten sie nach Herzenslust spielen. Die ureigene Lebensfreude, die persönliche Beratung und das Ausprobieren der Spielwaren stehen für die Alleinstellungsmerkmale und das Selbstverständnis des "Spielzeug-Dinos" - so jedenfalls sieht sich der Geschäftsinhaber selbst. Wohlfühlen wie Freunde sollen sich seine Kunden. Das persönliche Gespräch ist ihm wichtig - Online-Handel ist keine Option. Doch auch ein "Dino" muss sich der Zeit anpassen: Wolfgang Müllenmeister beauftragte die Oberstufenklassen der Gestaltungstechnischen Assistenten des Berufskollegs, ein neues Corporate Design für sein "Holzwürmchen" zu entwickeln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Entstanden ist eine große Bandbreite an Entwürfen für Logos, Flyer, Briefbögen, Anzeigen, Plakate, Websites und vieles mehr. Jetzt wurden die Ergebnisse in den Räumen des Berufskollegs Neandertal präsentiert.

(RP)