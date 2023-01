Solidarität in Mettmann Wer stellt Wohnraum für geflüchtete Menschen zur Verfügung?

Dennoch bleibt die Lage angesichts der stetigen Neuzuweisungen beschwerlich. So zeigte die aktuelle Untersuchung der örtlichen Beratungsstelle gegen Alltagsrassismus, dass es speziell für Menschen mit arabisch klingenden Namen aufgrund von Vorurteilen schwierig sei, überhaupt zu einer Wohnungsbesichtigung eingeladen zu werden. Wie wichtig für eine eigene Wohnung ist, zeigt der Fall des 34-jährigen Familienvaters A. aus Syrien. Mit seiner Frau und seinen fünf Kindern lebte er drei Jahre in einer städtischen Unterkunft, zunächst in einem, dann in zwei Zimmern, plus Gemeinschaftsküche und Gemeinschaftsbad mit einer weiteren Familie. Im vergangenen Jahr konnte die Familie eine Vier-Zimmer-Wohnung in Mettmann beziehen. „Es gab in der Unterkunft immer Probleme, wenn die Kinder für die Schule lernen oder Hausaufgaben erledigen mussten. Es war kein Platz für Lernen und Spielen, auch die Schlafmöglichkeiten waren beengt.“ Inzwischen hat sich die Familie in der neuen Wohnung eingelebt, und die Situation sei insgesamt wesentlich entspannter, was sich bei den Kindern auch an guten schulischen Leistungen zeige.