Mettmann hat ein großes Herz 301 Geschenke dank Wunschbaumaktion übergeben

Übersäht mit rund 300 kunterbunten und liebevoll verpackten Geschenken war am Montag, 19. Dezember, die Beratungsstelle der Caritas Mettmann. Der Wunschbaum, der mit dem Beginn der Adventszeit in der Kreissparkasse am Jubiläumsplatz aufgestellt wurde, hatte in diesem Jahr mehr Wünsche denn je erfüllen können.