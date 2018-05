Kreis Mettmann: Mehr Erwerbstätige im Kreis

Kreis Mettmann Die Zahl der Menschen, die im Kreis Mettmann einer Erwerbstätigkeit nachgehen, ist von 2015 auf 2016 um 1,4 Prozent gestiegen, von 246.900 auf 250.400 Personen. Das teilt die amtliche Statistikstelle des Landes, IT NRW, mit. Damit liegt der Kreis im Anstieg noch über dem Landesdurchschnitt von 1,1 Prozent.

Da die von IT NRW nun herausgegebenen Zahlen jedoch nicht per Erhebung ermittelt wurden, sondern durch verschiedene Methoden und Hochrechnungen und zudem noch auf volle 1200 Personen gerundet sind, ist ihre Aussagekraft begrenzt. Das wird besonders im Bereich der Land- und Forstwirtschaft und der Fischerei im Kreis Mettmann deutlich, wo für 2015 1000 und 2016 nur noch 900 Erwerbstätige angegeben sind, die Abweichung aber mit einem Minus von 4,3 Prozent ausgewiesen wird, weil diese mit den ungerundeten Werten ermittelt wurde. Die ungerundeten Zahlen gibt IT NRW allerdings auch auf Nachfrage nicht heraus und begründet dies damit, dass die Zahlen bundesweit nach einheitlichen Prinzipien veröffentlicht würden.