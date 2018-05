Mettmann : Heilige Familie verkauft Trödel für das Gemeindefest in Metzkausen

Mettmann Am Sonntag, 3. Juni, startet nach der Heiligen Messe (Beginn 11.15 Uhr) das Gemeindefest der katholischen Kirchengemeinde "Heilige Familie" am Gartenkampsweg 4. Aufgrund der Pfingstferien fällt der Termin ein Wochenende später als die Jahre zuvor. Das Fest findet auf dem Kirchplatz statt. Während die Älteren sich mit Getränken, Salat und Köstlichkeiten vom Grill stärken, kann den jüngsten Besuchern auf der Hüpfburg zugeschaut werden. Gleichzeitig kann im Gemeindesaal kunterbunter Trödel bestaunt und gekauft werden. Wer noch Kostbarkeiten für den Trödel spenden möchte, kann das gerne tun. Die Annahme erfolgt an den folgenden Terminen im Gemeindesaal: Freitag, 25. Mai von 17 - 19 Uhr, Samstag, 26. Mai von 15 - 19 Uhr, Freitag, 1. Juni von 17 -19 Uhr. Der Erlös des Gemeindefestes geht zur Hälfte an die Obdachlosenhilfe Mettmann, die andere Hälfte kommt der Gemeindearbeit zu Gute. Das Fest endet um 18 Uhr. Am 5. Oktober 1947 wurde erstmalig eine Heilige Messe in Metzkausen gefeiert, und zwar in der katholischen Grundschule am Hassel, die jedoch schon bald für die große Zahl der Gottesdienstbesucher zu klein wurde. Schließlich gelang es der Gemeinde St. Lambertus am 30. September 1953 den Kaufvertrag über ein 9000 Quadratmeter großes Gelände in Metzkausen abzuschließen, das sich für den Bau einer Kirche, einer Pfarrwohnung, eines Jugendheims, eines Kindergartens und zusätzlich acht Einfamilienhäusern auf Erbbau-Basis eignete. Bis Ende 1972 hatte sich die Zahl der Katholiken in Metzkausen verfünffacht, und es wurde daher der Bau einer größeren Kirche geplant.

Der Architekt Gerhard Nitschke aus Düsseldorf bekam den Auftrag zur Planung der heutigen Kirche, die dann am 15. Dezember 1979 durch Weihbischof Dr. Hubert Luthe konsekriert wurde.

(cz)