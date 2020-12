Miteinander in Mettmann : Caritas sucht Weihnachtsbrief-Schreiber

Die Caritas-Freiwilligenzentrale sucht kreative Weihnachtspost-Schreiber. Foto: Caritas Mettmann

Mettmann Die Freiwilligenzentrale des Vereins verteilt adventliche Grüße an Senioren, die besonders unter den Corona-Einschränkungen leiden. Mitmachen können Interessierte per Post oder Mail.

Gerade in der Advents- und Weihnachtszeit werden für viele ältere Menschen die coronabedingten Einschränkungen noch einmal besonders spürbar. Wie schön ist es dann, einen kleinen Weihnachtsgruß zu bekommen und zu sehen, dass jemand an einen denkt.

Das Team der Caritas-Freiwilligenzentrale sucht Kinder und Jugendliche, aber auch gerne Familien oder Erwachsene, die einem älteren Menschen in Mettmann mit einem kleinen Weihnachtsgruß eine Freude machen möchten. Die ersten bunten und liebevoll gestalteten Grüße sind schon in der Freiwilligenzentrale angekommen und werden in den nächsten Tagen schon die ersten Seniorinnen und Senioren erfreuen.

Wie das Ganze funktioniert, erklären die Caritas-Mitarbeiter in drei einfachen Schritten: Als erstes schreiben oder gestalten die Freiwilligen einen Weihnachtsgruß – etwa ein Gedicht, etwas Gebasteltes oder ein Bild. Den fertigen Weihnachtsgruß schickt man dann per Post oder per Mail an die Caritas-Freiwilligenzentrale Mettmann. Das Caritas-Team leitet die Weihnachtspost an ältere Menschen in Mettmann und Umgebung weiter.