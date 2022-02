Senioren in Mettmann : Barrierefrei kaufen: Wenn der Kunde einmal klingelt

Die Funkklingel als Hilfsmittel für den barrierefreien Einkauf: Stefan Wigge vom Runden Tisch überreichte die erste Klingel an Gülcan Ucmak. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Der Runde Tisch für Senioren will dem Mettmanner Einzelhandel 25 Funkklingeln spendieren. Die Erste ging jetzt in Betrieb.

Zwei Stufen können zu einem unüberwindbaren Hindernis werden. Gülcan Ucmak hat das oft erlebt. „Menschen im Rollstuhl oder mit Rollator, aber manchmal auch junge Mütter mit Kinderwagen kommen einfach nicht zu uns in den Laden“, sagt die Betreiberin von Leonidas Pralinen an der Poststraße. Seit Mittwoch sind die beiden Stufen kein Hindernis mehr. Das Geschäft der süßen Verführung hat die erste Mettmanner Funkklingel in Betrieb genommen. Wer draußen steht, macht per Knopfdruck auf sich aufmerksam. Dann kommt Gülcan Ucmak vor die Tür, bedient entweder dort oder hilft dabei, den Laden zu betreten. „Ich finde, das ist eine Super-Idee“, sagt die Geschäftsfrau.

Und sie hat nicht einmal etwas dafür bezahlt. Denn der „Runde Tisch für Seniorenfragen“ hat 25 Funkklingeln aus Spenden vorfinanziert. 24 davon sind noch an interessierte Einzelhändler zu vergeben. Bettina Barth von „Mettmann Impulse“ war am Mittwoch Gast der Funkklingel-Premiere. „Gemeinsam wollen wir den Serviceruf beim Einzelhandel bekannt machen“, sagt Stefan Wigge, Vorsitzender des Runden Tischs. Ziel müsse es sein, dass Handelsumsätze in der Stadt bleiben, indem Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit ohne Barrieren überall einkaufen können.

„Seit 2010 setzen wir uns für diese Idee ein“, sagt Wigge. Der Runde Tisch entsandte Senioren in die Läden, die eine Vielzahl von Verbesserungsmöglichkeiten fanden. So entstand die Idee, allzu klein Gedrucktes durch eine Lupe auch für Senioren lesbar zu machen. Eingänge und Gänge der Ladenlokale müssen breit genug sein. Das Licht soll möglichst hell leuchten. Kleine, für Ein-Personen-Haushalte geeignete Verpackungen sind erwünscht und freundliches, geduldiges Personal.

„Jetzt sind wir am Runden Tisch für Senioren auf die Idee mit den Funkklingeln gekommen“, berichtet Stefan Wigge. Der Klingelknopf braucht weder ein Batterie noch ein Kabel. Er wird außen am Laden entweder angeklebt oder angeschraubt. Wer den Knopf klaut, hat die Technik nicht verstanden. Denn ohne das Gegenstück im Laden ist der Knopf für Langfinger völlig wertlos. Am Pralinenshop von Gülcan Ucmak klebt der Knopf außen auf einem Brett. Manchmal sei sie im Lagerraum – auch dann helfe der Serviceruf den Kunden dabei, auf sich aufmerksam zu machen.

Der Runde Tisch für Senioren in Mettmann tagt laut Stefan Wigge zwei Mal jährlich. Zwischendrin treffen sich die drei Arbeitsgruppen. Gemeinsam mit Mettmann Impulse hoffen die Macher, dass die Funkklingeln jetzt gut angenommen werden. Schließlich sei es ein gutes Aushängeschild und eine Werbung für ein Geschäft, wenn es sich die Seniorenfreundlichkeit auf die Fahne schreibt.