Auszeichnung für Mettmanner Berufskolleg : Gut und gesund im Neandertal

Mettmann Gerade erhielt das Berufskolleg Mettmann die Re-Zertifizierung als „Gute gesunde Schule“. Zum dritten Mal in Folge gibt es das Label – und 15.000 Euro Preisgeld.

Das Berufskolleg Neandertal ist zum dritten Mal mit dem Schulentwicklungspreis „Gute gesunde Schule“ ausgezeichnet worden. Mit diesem Preis fördert die Unfallkasse NRW, kurz UK, seit 2007 Schulen, die funktionierende Konzepte für ein gesundes, produktives Arbeitsklima, Kommunikation und Transparenz vorweisen können. Die UK nennt dieses Schulziel in seiner Gesamtheit „Salutogenese“, und das Berufskolleg Neandertal konnte erfolgreich zeigen, dass es die Salutogenese fest in seiner Philosophie verankert hat.

Geld Mit einem Preisgeld von rund 500.000 Euro ist er der am höchsten dotierte Schulpreis in Deutschland. Beworben haben sich in diesem Jahr 241 Schulen. 43 von ihnen erhalten die begehrte Auszeichnung plus 15.000 Euro – wie das Berufskolleg Mettmann.

Literatur in Krefeld : Erster Krefelder Fantasy-Preis: Fünf Titel sind in der Endauswahl

Weitere Schwerpunkte sind „Gestaltung“ mit dem Abschluss „Staatlich geprüfter gestaltungstechnischer Assistent" sowie „Wirtschaft und Verwaltung“ an er Höheren Handelsschule. In allen Bereichen wurden die Arbeitssicherheit und die Mitbestimmung in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiter verbessert, so dass ein „Umfeld geschaffen wurde, in dem sich Schüler und Lehrkräfte wohlfühlen und ein positives Lernklima“ herrscht, beschreiben die Schulleiter. Dieses Konzept wurde nun nicht allein re-zertifiziert, sondern darüber hinaus mit einem Preisgeld in Höhe von 15.000 Euro belohnt. Landesweit übrigens gingen 241 Schulen um die begehrte Auszeichnung ins Rennen. Die Kriterien aber sind streng, nur 43 der Bewerber konnten sich qualifizieren. Aus dem Kreis Mettmann befindet sich neben dem Berufskolleg nur noch die Gesamtschule Heiligenhaus unter den Preisträgern. Und: Mit einer Gesamtausschüttung von 500.000 Euro ist „Gute gesunde Schule“ der höchstdotierte Schulpreis Deutschlands.