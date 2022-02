Johanniter-Haus in Radevormwald : Aktion zum Valentinstag erfreut Senioren

Johanniter-Haus in Radevormwald

Die Valentinstag-Aktion des Johanniter-Hauses war ein voller Erfolg. Anfang Februar hatten die Mitarbeitenden des Hauses dazu aufgerufen, Briefe und Grußkarten an die Bewohnerinnen und Bewohner zu versenden, um ihnen gerade in Zeiten der Pandemie eine besondere Freude zu bereiten. Die Aktion stieß auf große Resonanz: Sehr viele Einsendungen erreichten das Johanniter-Haus zum „Tag der Liebe und des Miteinanders“ am 14. Februar.